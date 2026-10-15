Hijo de María Pía Copello reaparece tras accidente en Caminos del Inca y muestra cómo quedó su auto

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samuel Dyer Copello, hijo de María Pía Copello, reapareció en redes sociales luego del fuerte accidente que sufrió durante su participación en los Caminos del Inca 2026. El joven piloto explicó cómo se produjo el incidente, confirmó que se encuentra fuera de peligro y compartió imágenes del estado en el que quedó su auto.

Hijo de María Pía relata el accidente

A través de sus historias de Instagram, Samuel Dyer contó que tuvo que abandonar la competencia luego de que su vehículo sufriera un desperfecto mecánico cuando se encontraba cerca de la meta. Según explicó, el incidente ocurrió en la carretera Ayacucho-Matará, donde terminaron cayendo a una zanja.

"Hemos abandonado. Nos metimos a un hoyo, nos sacó un tractor", relató el joven piloto al explicar los momentos posteriores al accidente.

Asimismo, Samuel precisó que habían recorrido aproximadamente 30 kilómetros antes de que se presentara el problema mecánico. Pese al fuerte impacto, tanto él como los demás ocupantes se encontraban fuera de peligro.

"Avanzamos 30 kilómetros y se rompió el palier solo. Nos metimos un golpe a 2 kilómetros de la llegada. Gracias a Dios estamos bien", expresó, agradeciendo también la ayuda que recibieron para salir de la zanja.

Así quedó el auto de Samuel Dyer

Además de compartir su testimonio, el hijo de María Pía Copello publicó imágenes que muestran los daños que sufrió su vehículo durante el accidente en los Caminos del Inca.

Las fotos muestran el desastre total. El auto quedó con la carrocería destrozada tanto adelante como atrás. Y por si fuera poco, los costados están abollados, las lunas terminaron rotas y por dentro quedó completamente lleno de polvo tras el fuerte choque.

María Pía Copello se mostró angustiada

La reaparición de Samuel se produjo luego de que María Pía Copello hablara con evidente preocupación sobre lo ocurrido durante su pódcast Sin +Q Decir. La conductora contó que recibió la noticia con mucha angustia, especialmente al enterarse de que su hijo había caído a una zanja.

"Me hizo una videollamada y obviamente roto, y yo también me he quebrado porque es mi hijo y, bueno, los padres me entienden", contó María Pía.

El accidente generó preocupación entre sus familiares y seguidores, quienes estuvieron pendientes de conocer el estado del joven piloto.

Tras el accidente en los Caminos del Inca 2026, el hijo de María Pía Copello reapareció en redes sociales para contar cómo ocurrió el incidente y mostrar los daños que sufrió su auto.