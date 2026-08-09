Ramón Valdés: un día como hoy, hace 38 años, falleció el popular "Monchito"

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Han pasado casi cuatro décadas desde que Ramón Valdés murió en la Ciudad de México, pero su particular forma de hacer reír continúa presente en la memoria de millones de personas. El actor falleció el 9 de agosto de 1988, a los 63 años, luego de enfrentar diversos problemas de salud.

¿Quién fue Ramón Valdés?

Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1924 en la Ciudad de México. Creció en una familia numerosa y desde joven realizó distintos oficios antes de encontrar su camino en la actuación. Su carrera comenzó en 1949 con la película 'Calabacitas tiernas', donde compartió escena con su hermano Germán Valdés, conocido como Tin Tan.

En la llamada Época de Oro del cine mexicano, participó en más de 50 películas y trabajó junto a importantes figuras de la época. Sin embargo, el reconocimiento internacional llegaría años después, cuando se incorporó a los proyectos de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Don Ramón, el personaje que lo convirtió en leyenda

En 1971, Valdés comenzó a interpretar a Don Ramón en 'El Chavo del 8'. El personaje, conocido por sus problemas económicos, su particular carácter y sus constantes enfrentamientos con el señor Barriga y Doña Florinda, terminó convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la televisión latinoamericana.

La personalidad de Valdés encajó de tal manera con Don Ramón que Gómez Bolaños llegó a pedirle que simplemente fuera él mismo frente a las cámaras. Con su humor y expresiones características, el actor consiguió una popularidad que no había alcanzado durante sus años en el cine.

También participó en 'El Chapulín Colorado', donde interpretó personajes como Súper Sam y Tripa Seca. En 1979 dejó los programas de Gómez Bolaños, aunque regresó brevemente en 1981 para volver a interpretar a Don Ramón.

Después de alejarse definitivamente de los programas de Chespirito, Valdés continuó trabajando junto a Carlos Villagrán en producciones como 'Federrico' y '¡Ah qué Kiko!'. Esta última fue una de sus últimas apariciones televisivas antes de que su deteriorada salud le impidiera continuar actuando.

El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés falleció a los 63 años en Ciudad de México. Su muerte puso fin a la vida de uno de los grandes comediantes mexicanos, pero no a la vigencia de su personaje más recordado.

A 38 años de su partida, Ramón Valdés permanece en el recuerdo de quienes crecieron viendo sus ocurrencias en la vecindad. Su particular estilo de comedia convirtió a Don Ramón en un personaje que, pese al paso del tiempo, sigue haciendo reír a nuevas generaciones.