Ely Yutronic se convirtió en madre y comparte EMOTIVO mensaje sobre su bebé: "Sanita y feliz"

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida periodista Ely Yutronic compartió su felicidad de convertirse en madre por primera vez y publicó las primeras fotografías al lado de su bebé. Acompañó estas instantáneas con un tierno mensaje.

Ely Yutronic se convirtió en madre

La popular conductora de 'ATV Noticias Edición Central' recurrió a sus redes sociales la mañana de este sábado 29 de noviembre para publicar un carrete de postales junto a su primogénita enterneciendo así el momento.

"¡Hola amigos! Ya llegué a este mundo, estoy muy sanita y feliz. Pesé 3.600 kg y 50 cm de largo. Les mando muchos besos a todos mis tíos que siempre preguntan por mí", se lee en la descripción de la cuenta oficial de Instagram de la mujer de prensa.

En una foto que refleja su felicidad y amor maternal, la comunicadora chilena radicada en nuestro país aparece echada en una cama clínica con su bebé en brazos. La tierna postal no demoró en generar diversas reacciones de sus seguidores y colegas que no dudaron en compartir la felicidad con la madre primeriza.

Cabe resaltar que, el nacimiento de su hijita marca el inicio de una nueva etapa para la vida de Yutronic. Por lo que compañeras de ella del periodismo fueron las primeras en mostrar su apoyo entre las que se encontraban Pilar Higashi quien expresó: "Ely querida. Muchas felicidades y que la bella Luna te de más bendiciones. Qué hermosura".

Comentarios de la publicación de Ely Yutronic

A ella se le sumó Pamela Vértiz, quien resaltó la llegada de la recién nacida a la vida de su compañera. "Ely cuanta dicha. Luna llegó a iluminar tus dias con una felicidad única, especial, hermosa. Felicidades", escribió. Por su parte, Juliana Oxenford, fue otra periodista quien compartió la felicidad de Ely: "Qué hermoso. Felicidades. A partir de ahora, empieza tu verdadera vida".

Ely Yutronic presenta al padre de su hija

Muchos se preguntaron quién es el padre de la primogénita de Ely Yutronic, debido a que optó por mantener su relación con perfil bajo y en total hermetismo. Pero no fue hasta hace poco que, la periodista presentó públicamente a su pareja.

Fue mediante su cuenta oficial de TikTok en el que la periodista publicó detalles de cómo celebró su Baby Shower con una reunión íntima y elegante en una terraza. Entre la alegría, llegó el momento en el que apareció por primera vez su pareja sentimental, pero no dio mayores detalles sobre su nombre.

En síntesis, la periodista Ely Yutronic compartió unas tiernas fotos junto a su bebé tras convertirse en madre primeriza. Diversas colegas compartieron su felicidad en redes sociales.