Jaime Chincha, periodista y conductor peruano, perdió la vida a los 48 años de edad

Jaime Chincha fue encontrado sin vida este domingo 7 de septiembre al interior de su domicilio. El periodista y conductor tenía 48 años de edad y de momento las autoridades están investigando las causas de su deceso.

La noticia fue confirmada por la también periodista y amiga del presentador, Juliana Oxenford quien publicó un sentido mensaje en sus redes sociales. La comunicadora indicó que extrañará a su entrañable colega con quien compartió durante muchos años.

"Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico. Te quiero Jaime, vuela alto y que el cielo te espere con una buena trova", indicó.

Como se sabe, el comunicador cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo nacional desde hace casi 3 décadas. Su estilo irreverente y directo fueron el factor clave para que el público peruano lo adopte como un líder de opinión.

Su postura contraria al gobierno de Dina Boluarte también fue su principal característica en el último tiempo ya que constantemente criticaba sus decisiones y el rumbo que tomó el país. El hombre de prensa cuestionó en más de una oportunidad el discurso de la mandataria quien solo resaltaba la 'estabilidad económica' del Perú sobre la ola de inseguridad que se vive en el país.

Jaime Miguel Chincha Ravines nació en Lima 1976 y luego cursó estudios escolares en el colegio Champagnat de Surco. Tras cerrar esta etapa, inició su travesía en la carrera de ciencias de la comunicación en la universidad San Martín de Porres.

En 1999 tuvo su primera experiencia televisiva y a partir de ahí comenzó una larga travesía en la pantalla chica pasando por los principales medios del país. También se aventuró en la prensa escrita siendo columnista en los diarios más representativos de nuestro medio.

Otros periodistas se trasladaron a las redes sociales para expresar su dolor tras esta trágica noticia. Por ejemplo, Rosa María Palacios resaltó su gran labor en prensa, su buen corazón y la corta edad en la que pierde la vida.

"Con enorme tristeza comparto esta trágica noticia que jamás pensé darles. Se va un buen periodista, un colega amable y confiable, pero por sobre todas las cosas un hombre bueno. Muy joven para decirle adiós", indicó.

De esta manera, Jaime Chincha, periodista y conductor peruano, perdió la vida a los 48 años de edad.