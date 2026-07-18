Onelia Molina recibe tierno detalle de Kevin Díaz en su cumpleaños: "No solo es bonito por fuera"

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kevin Díaz tuvo un emotivo gesto con Onelia Molina por su cumpleaños número 28 y dejó en evidencia el buen momento que atraviesan como pareja. El integrante de "Esto Es Guerra" organizó una romántica sorpresa para la odontóloga, quien no ocultó su emoción y decidió compartir cada detalle de la celebración con sus seguidores en redes sociales.

Onelia y Kevin desbordan amor

Para hacer especial la fecha, Kevin preparó una decoración en la habitación de Onelia con globos de helio, un elegante arreglo floral y varios regalos en tonos rosado y blanco. El ambiente fue cuidadosamente acondicionado para sorprender a la arequipeña desde el primer momento, logrando una reacción llena de alegría que rápidamente llamó la atención de sus fanáticos.

La odontóloga mostró el resultado de la sorpresa a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó imágenes del detalle que recibió. Además de exhibir la decoración y los obsequios, dejó entrever que el gesto tuvo un significado especial para ella, reflejando el cariño y la dedicación que Kevin ha demostrado desde que ambos comenzaron a ser vinculados sentimentalmente.

"Cuando alguien no solo es bonito por fuera, sino también por su corazón y su alma...ahí entiendes que la verdadera belleza existe. Alguien me tiene completamente babeando", expresó.

Onelia es sorprendida por Kevin

Con esta celebración, la pareja volvió a alimentar los comentarios sobre la sólida conexión que mantienen. Aunque su romance ha despertado interés desde hace varios meses, ambos continúan compartiendo momentos que evidencian la cercanía y complicidad que han construido. El cumpleaños de Onelia se convirtió, así, en una nueva muestra del vínculo que los une.

Por su parte, Kevin también inmortalizó el instante al fotografiar a Onelia mientras descubría la sorpresa preparada para ella. El venezolano se mostró satisfecho por haber logrado hacer de su cumpleaños una fecha inolvidable, mientras que las publicaciones de ambos recibieron numerosos mensajes de felicitación y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes celebraron este romántico episodio.

Con este romántico detalle, Kevin Díaz y Onelia Molina continúan consolidando la cercanía que han mostrado en los últimos meses. Sus publicaciones generaron una ola de reacciones positivas entre los seguidores de ambos, quienes celebraron el emotivo gesto y destacaron que la pareja atraviesa una etapa marcada por el cariño, la complicidad y las constantes muestras de afecto.