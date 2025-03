Giacomo Bocchio revela por qué no salió en algunos episodios de 'El Gran Chef': "No me habían dicho nada"

¡Fuertes declaraciones! Tras varias semanas desde su salida de 'El Gran Chef: Famosos' (EGCF), Giacomo Bocchio finalmente decidió romper su silencio, y contó detalles respecto a su experiencia en el reality de cocina. El chef tacneño se refirió a las veces en las que no participó del programa, revelando a su paso el motivo de su ausencia.

Durante una conversación con Gisela Valcárcel, Giacomo contó detalles de su sorpresiva salida de la competencia culinaria, en donde se desempeñaba como juez junto a Javier Masías y Nelly Rossinelli. Al respecto, el chef reveló que fue el propio gerente de Programación y Contenidos del canal quien se comunicó con el vía Zoom, y le explicó que buscaban "nuevas propuestas", mas no le dijo el motivo específico por el cual había sido despedido.

Por otro lado, recordó las oportunidades en donde no acudió a las grabaciones de EGCF, siendo una de las primeras un episodio temático de Halloween. Sobre este tema, Bocchio contó que días previos a la grabación se encontraba en Ayacucho junto a Ricardo Rondón, por lo que no tenía conocimiento respecto al programa especial por Noche de Brujas.

"Me llega el guion y veo que era el programa de Halloween. Yo ni por acá (no tenía idea), porque grabábamos con varios días de anticipación y no pensé que estaba por llegar eso. Ni lo habíamos conversado ni me habían dicho nada", expuso en un inicio ante la 'Señito'.