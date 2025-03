Ricardo Rondón apoya a Giacomo Bocchio tras dejar 'El Gran Chef': "Celebro tu valentía al defender tus ideas"

08/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La salida de Giacomo Bocchio de 'El Gran Chef: Famosos' (EGCF) ha generado todo tipo de reacciones. Si bien algunos fanáticos del programa lamentaron la decisión, otros la respaldaron, debido a las polémicas en las que estuvo involucrado por sus actitudes y creencias. Al respecto, Ricardo Rondón, ganador de la primera temporada del reality, no dudó en expresar su apoyo hacia el chef tacneño.

Ricardo Rondón apoya a Giacomo Bocchio

En la publicación de Giacomo, compartida a través de su cuenta en Instagram, el conductor de 'Contra el Tráfico' expresó su sentir con un extenso pronunciamiento. Entre líneas, el popular 'Tolón, Tolón' le agradeció por las enseñanzas que recibió cuando era participante de EGCF, debido a que no era muy bueno en la cocina.

Asimismo, no dudó en respaldar que el exjurado defienda sus ideales y principios, a pesar de los cuestionamientos y críticas que pueda recibir por ello. Por último, aseguró que más allá de obtener la 'olla dorada', lo que realmente valora es haber ganado su amistad.

"Celebro tu valentía al defender tus ideas con argumentos inquebrantables a tus valores y la fe en Cristo, en tiempos donde la mayoría sigue patrones preestablecidos en el afán de ser empáticos con el resto. Quien exige tolerancia debe estar dispuesto a tolerar cuando se piensa distinto. Eso no tendría que generar enemigos", puntualizó.

Posteriormente, Giacomo respondió agradeciendo las palabras de Rondón. El chef tacneño indicó que se emocionó al leerlo, y que lo estima por las enseñanzas que también recibió de su parte. "Qué Dios siga bendiciendo tu vida y te demuestre su amor y poder", expresó.

Mensaje de Ricardo Rondón a Giacomo Bocchio.

Giacomo Bocchio no va más en 'El Gran Chef'

A través de sus redes sociales, Giacomo explicó que no participará en la nueva entrega por decisión de su ex casa televisiva, debido a que tiene en mente otros planes para el formato 'extremo'. No obstante, aseguró que se va de EGCF muy satisfecho, puesto a que en sectores populares, como los mercados, los seguidores del programa han aprendido nuevas técnicas y términos de cocina.

"No voy a estar en la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor. Deseo que a 'El gran chef' le vaya muy bien, que siga enseñando y compartiendo conocimientos. Espero haber sido de mucha ayuda y utilidad para quienes han visto el reality a lo largo de las 11 temporadas en las que estuve", manifestó Bocchio.

Fue así que, tras la salida de Giacomo Bocchio de 'El Gran Chef: Famosos', Ricardo Rondón le dedicó un emotivo mensaje. El conductor de 'Contra el Tráfico' expresó su respaldo al chef tacneño, quien no ha sido ajeno a controversias.