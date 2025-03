Giacomo Bocchio CONFIRMA SU SALIDA de 'El Gran Chef': "Es una decisión que ha tomado el canal"

05/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Giacomo Bocchio, el estricto jurado de 'El Gran Chef: Famosos' (EGCF), sorprendió a sus seguidores al confirmar que ya no formará parte de la nueva temporada del programa. El chef tacneño indicó que esto se debe a medidas tomadas por el canal; sin embargo, anunció los nuevos proyectos que tendrá tras su salida del reality.

Giacomo Bocchio no va más en 'El Gran Chef'

A través de sus redes sociales, Bocchio respondió a las interrogantes de muchos fanáticos sobre su permanencia en el reality de competencia culinaria. Con un rotundo "No", Giacomo explicó que no participará en la nueva entrega por decisión de su ex casa televisiva, debido a que tiene en mente otros planes para el formato 'extremo'.

"No voy a estar en la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor. Deseo que a 'El gran chef' le vaya muy bien, que siga enseñando y compartiendo conocimientos. Espero haber sido de mucha ayuda y utilidad para quienes han visto el reality a lo largo de las 11 temporadas en las que estuve", manifestó Bocchio.

En esa línea, aseguró que se va de EGCF muy satisfecho, puesto a que en sectores populares, como los mercados, los seguidores del programa han aprendido nuevas técnicas y términos de cocina. "Esto significa que el programa ha calado en la sociedad peruana, y de alguna manera este ha sido un escenario perfecto para la gente que quiere aprender", sostuvo.

No obstante, aseguró que su salida del formato le permitirá repotenciar su faceta como maestro en artes culinarias, la cual demuestra a través de sus contenidos en plataformas digitales. "Nos hemos tomado el tiempo para pensar en el contenido premium de nuestro canal de YouTube. Ya pronto van a saber de las novedades que tenemos", manifestó el chef tacneño.

Giacomo Bocchio y sus polémicas en EGCF

Si bien la noticia fue un baldazo de agua fría para sus fanáticos, otros seguidores del programa aprobaron la salida del chef por las polémicas en las que estuvo involucrado. Las redes sociales recordaron que, durante las primeras temporadas del reality, Bocchio tuvo un altercado con el influencer Jossi Martínez, quien además lo acusó de homofobia.

Por otro lado, también hicieron eco en su actitud respecto a Javier Masías, luego de que el crítico gastronómico expusiera su punto de vista respecto a la muerte de Alberto Fujimori. A esto se suma las recientes declaraciones sobre la comunidad LGBT y las personas transgénero, expresando su rechazo a los denominados 'baños inclusivos'.

Así, Giacomo Bocchio anunció que no formará parte de la nueva temporada de 'El Gran Chef: Famosos'. El experto gastronómico aseguró que esta decisión fue tomada por el canal televisivo.