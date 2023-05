Grupo 5 dice 'adiós' a uno de sus integrantes: "Gracias por tu talento"

La agrupación de Monsefú, el Grupo 5 sorprendió a sus fanáticos tras anunciar que uno de sus integrantes ya no forma parte de las filas de la orquesta y dijo 'adiós' al proyecto musical.

Christian Yaipén y sus hermanos Elmer 'chico' y Andy, compartieron en las redes sociales esta noticia con un emotivo mensaje que dejó entristecidos a los fans. ¿Quién es este integrante que se despide de la orquesta? Descúbrelo en esta nota.

El Grupo 5 es una de las orquestas de cumbia más consolidadas en el Perú, la agrupación cuenta con miles de fanáticos que agotan las entradas en cada una de sus presentaciones. Sin embargo, en esta ocasión han sorprendido a sus seguidores al anunciar que uno de sus músicos ya no va más.

Se trata del retiro de Carlos Chávez Salinas, trompetista el cual formó parte de la orquesta por varios años y su retiro es por proyectos musicales personales.

El ahora extrompetista del Grupo 5, Carlos Chávez también se pronunció en sus redes sociales para dar la noticia a sus seguidores y a los fanáticos del 'grupo de oro del Perú'.

"No tengo más que palabras de agradecimiento para la familia Yaipén Quesquén en la persona de su líder @grupo5elmer que con todo cariño, respeto y consideración me acogieron estos años, sin nostalgia no es despedida y tal como cuando te desprendes de algo: te llevas una parte de ello y dejas una parte de ti", escribió.