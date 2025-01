Jazmín Pinedo arremete contra Pamela López tras pelea con madre de Cueva: "Hay que aprender a calmarse"

El lío mediático entre Pamela López y Christian Cueva parece de nunca acabar. En los últimos días, el tema volvió a ser portada en los principales portales de espectáculos del país luego que la ahora presentadora de cumbia se enfrentara verbalmente con la madre del futbolista en el aeropuerto Jorge Chávez.

Según la versión de López, fue la progenitora de 'Aladino' quien comenzó con la riña al mostrarles gestos obscenos lo que provocó su reacción. Además, Maqui Bravo le reclamó no dejarle ver a sus nietos y de aprovecharse de su hijo en los últimos años.

Pamela López no se quedó callada y respondió a la madre de Christian Cueva que el futbolista suele rodearse de gente de mal vivir y que ella tenía las pruebas para demostrarlo.

Pamela López se pronuncia tras pelea con mama de Christian Cueva.

Como era de esperarse, los conductores de los programas de espectáculos emitieron sus respectivas opiniones. En esta oportunidad, Jazmín Pinedo, presentadora de +Espectáculos de América, aseguró que Pamela López hace mal en enfrentarse con la madre del futbolista de Cienciano.

Asimismo, la exchica reality pidió que ambas mujeres aprendan a calmarse y a convivir a pesar de sus diferencias ya que siempre mantendrán un vínculo familiar.

"Que situación lamentable. Yo me preguntaba si fue Pamela López la que envía los videos para que se hagan públicos porque ella está grabando, no lo podemos confirmar, pero es lo que parece. Es innecesario hacer este problema más grande. Quieras o no es la abuela de tus hijos y viceversa, por más problemas que hay tienen que aprender a calmarse", indicó.