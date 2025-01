Jesús Barco anuncia boda con Melissa Klug, pero solo por civil: "Por la iglesia todavía"

20/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jesús Barco y Melissa Klug llevan más de tres años juntos, y el futbolista peruano ha confirmado en una entrevista que habrá boda con la empresaria, pero será solo por civil, ya que ambos desean una algo más sencillo e íntimo.

Jesús Barco se casará con Melissa Klug

En su conversación con Cuto Guadalupe para 'La Fe de Cuto', Jesús Barco detalló los planes que tiene con Melissa Klug. El futbolista explicó que, aunque siempre soñó con una gran ceremonia, la pareja decidió postergar la boda religiosa para centrarse en un evento más íntimo.

" Por la iglesia todavía, civil nomás (...)ella me dice que quiere algo más pequeño, con familiares, amigos, y la plata que vamos a gastar en todo eso la gastamos en un viaje", afirmó Jesús Barco.

A pesar de que el matrimonio civil es el primer paso, no descartó que en el futuro haya sorpresas. "Este 2025 puede haber sorpresas", añadió, mostrando su entusiasmo por lo que vendrá.

La primer cita de Jesús Barco y Melissa Klug

El futbolista también compartió una experiencia que vivió durante su primera cita con Melissa Klug, la cual resultó ser mucho más incómoda de lo que había imaginado.

Jesús Barco recordó cómo no pudo pagar la cuenta debido a un problema con su tarjeta bancaria. "Yo tenía mi platita en la tarjeta, pero siempre sacaba de la tarjeta para guardar y me quedaba algo para gastar", relató.

La cita, que había sido planeada como algo íntimo entre los dos, se complicó cuando Jesús Barco descubrió que no solo estaba con Melissa Klug, sino también con su amiga la 'Chama' y su maquillador.

"Cuando sales con Melissa, no sales solo con Melissa; sales con la 'Chama' y su maquillador. Sales con los tres, en combo", recordó Jesús Barco entre risas.

El momento más tenso llegó cuando intentó pagar la cuenta, solo para darse cuenta de que su dinero no estaba disponible. "El escalofrío me dio a la hora de la cuenta. Abro mi teléfono y el banco me había comido la plata ", contó.

Fue entonces cuando, en un intento por solucionar la situación, Jesús Barco se refugió en el baño mientras pedía ayuda a sus amigos. "'Voy al baño', dije y llamé a mis amigos para que me presten plata . Como una hora me demoré en el baño", agregó.

Jesús Barco ha confirmado que contraerá matrimonio con Melissa Klug, pero ha aclarado que será solo por civil, ya que aún no han decidido realizar una ceremonia religiosa.