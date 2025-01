Mujer que denunció a Jorge Torres Saravia por abuso sexual cuenta su testimonio: "Eres un degenerado"

La extrabajadora del Gobierno Regional de La Libertad, Rosa Vicky Navarro, dio a conocer cómo ocurrió el terrible acto de abuso sexual que habría perpetrado Jorge Torres Saravia en su contra.

En entrevista para Cuarto Poder, la mujer denunció que fue dopada y ultrajada por su entonces jefe. Según contó, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento la dejó en un estado de total inconsciencia y, cuando despertó, ella tenía sus pantalones por debajo de la rodilla y su blusa alzada.

"Yo veía borroso, no veía nada y ya no me respondía nada. Yo llegué arrastrada a la manija de la puerta, y usted esperó a verme así. Está tan enfermo, es porque usted me vio en esa situación", denunció Rosa Vicky Navarro.