¡Era su primera cita! Jesús Barco y la vez que no tuvo dinero para pagar el ceviche de Melissa Klug

Jesús Barco siempre supo lo que significaba salir con Melissa Klug. En una reciente entrevista, el futbolista peruano se animó a contar detalles de la vez que se quedó sin dinero para pagar el ceviche que su amada había pedido en una de sus tantas citas como aspirante a enamorado.

En conversación con Luis 'Cuto' Guadalupe, Barco recordó uno de los momentos más desesperantes de su vida que tuvo como protagonista a Melissa Klug. Y es que en aquel momento se encontraba haciendo méritos para que la popular 'Blanca de Chucuito' acepte de una vez formalizar con él.

Es así que, de acuerdo a sus propias palabras, el deportista contó que en un principio todo lo relacionado a lo económico se encontraba fríamente calculado; sin embargo, de un momento a otro la situación cambió, poniéndolo en duros aprietos.

Cuando el encargado de atenderlos le llevó la cuenta de lo consumido, Jesús entró en pánico al notar que no tenía los fondos suficientes para cubrir lo que su amada y sus amigas habían comido momentos antes.

"El escalofrío me dio a la hora de la cuenta, abro mi teléfono y el banco me había comido la plata, no sé por qué, no sabía qué decir... dije 'tres más', no tenía, pero dije para hacerla larga... 'Voy al baño', dije y llamé a mis amigos para que me presten plata. Como una hora me demoré en el baño", continuó.