Macarena Gastaldo revela detalles de su noche en el polémico 'búnker' de Jefferson Farfán

Macarena Gastaldo volvió a generar titulares con sus declaraciones en El valor de la verdad. Esta vez, reveló detalles de su noche en el polémico 'búnker' de Jefferson Farfán, un lugar del que muchos han hablado, pero pocos han descrito como ella.

Macarena estuvo en 'búnker' de Farfán

En la reciente edición de El valor de la verdad, Macarena Gastaldo llegó dispuesta a contarlo todo. Si bien el set ya había sido testigo de varias revelaciones suyas —desde conflictos con figuras del espectáculo hasta relaciones con conocidos futbolistas—, nadie imaginó que esa noche soltaría una bomba relacionada con Jefferson Farfán.

Todo ocurrió cuando Beto Ortiz le lanzó una pregunta sin anestesia: "¿Estuviste en el búnker con Jefferson Farfán?" La respuesta de la exchica reality fue: "Estuve una sola vez ahí y no volví a pisar ahí. Como que es todo lo mismo, dije: 'Ah, es esto'... estar ahí, la discoteca, el baile, las chicas que se pelean por ver a quién agarrar primero".

Macarena no solo confirmó que ingresó a la polémica discoteca privada de Jefferson Farfán, sino que dio detalles que dejaron poco a la imaginación. Según dijo, lo vivido no le gustó y no era su ambiente.

"Fui una vez, no es mi círculo... (Sobre estar con Jefferson Farfán) es amigo de una persona con la que estuve", agregó, dejando entrever que su presencia en el lugar no fue por una cita con el exfutbolista, sino por otro vínculo cercano.

Preguntas de Macarena Gastaldo en 'EVDLV'

¿Se metió Flavia Laos en tu relación con Austin Palao?

Sí (verdad) ¿Te traicionó Paula Manzanal?

Sí (verdad) ¿Te quiso agredir la madre de Paula Manzanal?

Sí (verdad)

¿Te peleaste con Jamila Dahabreh?

Sí (verdad)

¿Te peleaste con 'La Chama' por Neymar?

Sí (verdad)

¿Fuiste una chica Tulum?

Sí (verdad) ¿Le diste una cachetada a Shirley Arica?

Sí (verdad) ¿Golpeaste a tu vecina porque se burló de la muerte de tu gato?

Sí (verdad)

¿Estuviste "un minuto en el paraíso" con Nicola Porcella?

Sí (verdad)

¿Te hizo famosa el beso con Benjamín Lukovski? (La formuló Flor Ortola)

Sí (verdad)

¿Parchaste a Christian Cueva?

Sí (verdad) ¿Estuviste en el 'bunker' con Jefferson Farfán?

Sí (verdad) ¿Te afanó por redes el futbolista Nicolás Otamendi?

Sí (verdad) ¿Intentó abusar de ti el futbolista Sebastián Villa?

Sí (verdad) Esta pregunta no pudo ser emitida por disposición judicial ¿Le fuiste infiel a tu expareja con Luis Advíncula?

Sí (verdad) ¿Te fuiste a vivir a España con Luis Advíncula?

Sí (verdad) ¿Te dejó coja Luis Advíncula?

Sí (verdad) ¿Has hecho un trío?

Sí (verdad) ¿Filtraste el audio con el que deportaron a Julieta Rodríguez?

No (verdad) ¿Te besó Gianluca Lapadula?

* No respondió porque tocaron el botón rojo.

¿Golpeaste a tu expareja?

Sí (verdad)

