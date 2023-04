Johanna San Miguel rechaza ser pituca: "Estudié becada, mi mamá era madre soltera y trabajaba muchísimo"

22/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora del programa concurso "Esto Es Guerra", Johanna San Miguel, rechazó rotundamente ser pituca para el canal de youtube de su amigo y compañero de Pataclaun, Carlos Carlín. En la entrevista dejó en claro que mucho especulan sobre su vida, pero las opiniones que tienen las personas están alejadas de la realidad.

"No es pituca"

Carlín le mencionó que muchas personas la consideran una persona de clase alta, ya sea por sus costumbres o por haber estudiado en un colegio "pituco" donde asisten chicas de buena posición social. Sin embargo, la también Pataclaun, rechazó tales calificativos.

"Eso es lo más estúpido que he escuchado en mi vida, realmente. Mi mamá trabajaba muchísimo era madre soltera", arremetió ante la idea de su entrevistador.

¿Cómo estudió en el Villa María?

Mucho se ha entredicho de la condición económica de la presentadora de programa concurso de televisión nacional, Johanna San Miguel. Empero, indicó que si llegó a estudiar en una escuela cara fue a modo de "becaria", no con su plata.

"Si yo estuve en el Villa María fue porque mi mamá estuvo en el Villa María y fue a hablar con las monjas. Les dijo: 'mira, yo quiero que mi hija esté también en este colegio pero no puedo pagar la mensualidad", comenzó diciendo la animadora.

"Entonces le dijeron, 'bueno tú por haber estado en el colegio y mi tía Claudia también, te vamos a dar una beca', o sea, yo era una becada", enfatizó en el programa del canal de Youtube de su amigo de toda la vida Carlos Carlín, 'Carlín en la red'.

"No es como la pintan"

La animadora del equipo de los leones fue enfática en decir que antes de hablar sobre su vida y juzgarla primero deberían preguntar cómo es ella realmente y que no hay punto de comparación de lo que ella ha vivido con otras personas que pasan peores cosas.

"Tampoco voy a compararme con personas con las que realmente la pasan mal. La imagen que tienen de mí es como si yo hubiera sido de una familia muy rica y no tiene nada que ver", exhortó.

Reconoció mala actitud con niño en programa MQM

En otra parte de la entrevista, la popular conductora reconoció que hizo mal en jalar de manera brusca el brazo de un menor de edad en medio de un programa de entretenimiento como MQM del canal donde ella labora.

"Definitivamente, hay que tener un tino para decirle a una persona, no sigas. Es imposible de justificar y caigo en cuenta que en un vivo tienes que cuidarte mucho, saber decir no a las cosas que tú sabes que se pueden escapar. No lo controlé ahí y es un mea culpa de todas maneras, en el sentido de 'qué tonta por hacer esa secuencia, cuando no sabía qué podía suceder'", indicó San Miguel.

En otro momento, se refirió a las críticas de Rodrigo Gonzáles, más conocido como "Peluchín", en torno al tema y reconoció haberse sentido mal por lo acontecido con el niño del programa.

"... Cuando pasó lo que sucedió yo me sentí muy mal, me sentí realmente mal como una semana y pésima. Dije: 'qué mal lo que he hecho'. Me sentí horrible porque era un niño", agregó.