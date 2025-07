Florinda Meza estalla contra serie de Chespirito y defiende legado de Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza no se quedó callada. A raíz del revuelo generado por la serie Chespirito: Sin querer queriendo, la actriz usó su cuenta de Instagram para lanzar un descargo fuerte y sentido en defensa del legado de Roberto Gómez Bolaños y de su propia imagen.

La noche del jueves 17 de julio, Florinda Meza usó su cuenta oficial de Instagram para hacer un descargo largo y sentido en defensa no solo de su imagen, sino también del legado de Roberto Gómez Bolaños, su pareja de toda la vida y creador del fenómeno televisivo que marcó generaciones, Chespirito.

En su texto, la recordada Doña Florinda recalcó que el programa fue un éxito durante más de 25 años y que la clave siempre fue el liderazgo positivo de Chespirito.

"No me interesa el escándalo. Lo único que quiero es que no manchen la memoria de alguien que ya no está aquí para defenderse", fue el sentir que transmitió con sus palabras.