Presidenta Keiko Fujimori expresa solidaridad al papa León XIV tras anuncio de intervención médica en el Vaticano

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció públicamente para enviar un mensaje de respaldo al papa León XIV, luego de que el pontífice confirmara que será operado. Ante ello, la representante expresó la solidaridad de la ciudadanía frente a la noticia sobre el estado de salud reportado desde la Santa Sede.

El anuncio oficial del santo padre coincide con la cercanía de su viaje oficial, el cual está programado para el próximo mes. En esa línea, Keiko Fujimori remarcó la importancia del acompañamiento espiritual para lograr que la autoridad eclesiástica mantenga su agenda institucional sin mayores inconvenientes.

Fujimori solicita oraciones al Señor de los Milagros por salud de León XIV

La pronunciación pública de la mandatariase difundió mediante su cuenta personal de 'X' minutos después de conocerse el reporte médico. Fujimori utilizó su cuenta para dirigirse de manera directa a la comunidad católica y a los seguidores del Pontífice.

"Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a Su Santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente. Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros", dijo Keiko Fujimori.

Cabe mencionar que la declaración pública busca unificar las muestras de afecto que se generan en el territorio nacional tras la noticia emitida en el Vaticano. Asimismo, las palabras dirigidas por la representante remarcan la fe popular vinculada a las festividades religiosas tradicionales que se desarrollan durante el presente mes de octubre en la capital.

"Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el Santo Padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza, el camino de la fe de toda la Santa Iglesia. Que, a través de nuestro Señor de los Milagros, se canalicen todas las oraciones del pueblo peruano por la salud de nuestro querido Papa", agregó.

Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a Su Santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente. Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros. Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el Santo Padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza, el camino de la fe de toda la Santa Iglesia. Que, a través de nuestro Señor de los Milagros, se canalicen todas las oraciones del pueblo peruano por la salud de nuestro querido Papa. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 11, 2026

Papa confirma operación previa a gira en 6 ciudades del país

El sumo pontífice dio a conocer su situación médica al término de la liturgia dominical realizada en la Plaza de San Pedro ante miles de asistentes. Durante el mensaje, explicó que los controles periódicos permitieron identificar oportunamente una alteración localizada.

"Queridos: Recientemente, durante unos controles médicos, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha identificado en una fase muy temprana y está bien delimitado. Los médicos consideran oportuno intervenir y siguiendo sus recomendaciones, he decidido someterme a una operación para extirparlo. La intervención ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones", dijo León XIV, papa de la Iglesia Católica.

No obstante, las especificaciones sobre los plazos de hospitalización requeridos para la recuperación del pontífice fueron complementadas por el vocero oficial. En ese sentido, se confirmó que el internamiento médico tomará cerca de siete días en el centro de salud asignado.

"La intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y el tiempo de internamiento que tendrá el sumo pontífice tras la operación es de aproximadamente una semana", dijo Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede.

De esta manera, la agenda oficial que contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa entre el 11 y el 16 de noviembre se mantiene según lo planificado. No obstante, el avance de la recuperación quirúrgica determinará el desarrollo adecuado de los encuentros planificados.