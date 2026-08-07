Naldy Saldaña: Óscar Custodio designa a su hijo como nuevo líder de la agrupación tras ser acusado de cubrir actos de acoso

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la denuncia presentada por Naldy Saldaña por tocamientos indebidos en contra de director musical de La Bella Luz, César Sánchez. El líder de la agrupación, Óscar Custodio designo a su hijo como nuevo dirigente tras ser involucrado en el caso por presuntamente cubrir los actos de acoso.

Óscar Junior asume el cargo como líder de la agrupación

El joven de 22 años e hijo de Óscar Custodio, líder de La Bella Luz, toma el cargo luego una serie de acusaciones en contra de su padre por presuntamente saber el caso de acoso y no haber realizado ninguna medida al respecto.

Teniendo en cuenta ello, Óscar Junior asume este nuevo rol con responsabilidad y afirma tomar medidas que fomenten la prevención de casos de acoso en la agrupación de ahora en adelante. Para ello, mencionó que, invertirán en un nuevo bus para que se separen hombres y mujeres.

"Las cosas que se van a implementar aquí en la orquesta es más a la seguridad de todos, de todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, y hemos decidido invertir en un nuevo bus donde hombres y mujeres estén separados, donde las mujeres estén en un primer nivel y los hombres estemos en otro nivel", anunció.

Otra de acciones que han llamado la atención en la nueva gestión es que las integrantes del equipo van a contar con seguridad por parte de sus familiares para garantizar que no ocurran nuevamente estos casos de gravedad.

"Además, vamos a invitar a seguridades por parte de cada uno de los padres de familia que viajen con nosotros, porque es lo único que sabemos hacer, o saben hacer ellos, y hay que tener en cuenta que detrás de ellos hay hijos, hay familia, y tienen que trabajar", señaló.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Mediante una conferencia de prensa, Óscar Junior Custodio, hijo del dueño de la agrupación La Bella Luz, anunció que asumirá la dirección de la orquesta y explicó las medidas que adoptarán tras los recientes acontecimientos.



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Nuevo líder reconoce error por denuncia

Como parte de sus declaraciones, Óscar Junior, nuevo líder de La Bella Luz, se disculpó con el público y reconocieron su error en la situación al no tomar las medidas necesarias luego de recibir reportes de casos de acoso.

"Les pido por favor ya que paremos con todo esto, con todas las situaciones que estamos viviendo. Les pedimos mil disculpas. Somos humanos, reconocemos nuestro error y estoy muy seguro que ahora que tengo el cargo no se va a volver a repetir esta situación", expresó.

Finalmente, las medidas tomadas por el nuevo líder de la agrupación de La Bella Luz designado por Óscar Custodio, afirma que estas situaciones de riesgo no volverán a ocurrir.