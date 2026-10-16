Anely Dávila anuncia su salida de La Bella Luz y revela el motivo de su decisión: "Es momento de cerrar esta etapa"

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Terremoto en la cumbia peruana! Anely Dávila dejó con la boca abierta a toda su fanaticada al anunciar que no va más en La Bella Luz. La cantante confesó que esta dura decisión la meditó un montón y aprovechó para expresar su gratitud a toda la gente que la apoyó incondicionalmente durante su paso por la orquesta.

Anely Dávila anuncia su salida de La Bella Luz

Por medio de sus redes sociales, Anely Dávila se mandó con un mensaje para informar que decidió dar un paso al costado de La Bella Luz. La cantante explicó que su salida pasa por temas personales y reconoció que no fue nada sencillo tomar esta determinación.

"Después de pensarlo mucho, he tomado la decisión de dar un paso al costado por motivos personales. No ha sido una decisión sencilla, pero siento que es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas", escribió.

Aunque prefirió no entrar en mayores detalles sobre su salida de la orquesta, Anely dejó más que claro que se va agradecida. La cantante confesó que atesora un cariño especial por todo lo que le tocó vivir junto a sus compañeros y el resto del equipo de trabajo.

Anely Dávila agradece a La Bella Luz

En su mensaje de despedida, la cantante Anely se mandó con tremendo agradecimiento para Óscar Custodio y Pilar Torres, quienes le dieron la oportunidad de formar parte de la familia de La Bella Luz.

"También quiero agradecer a Junior y a todas las personas que estuvieron conmigo durante este tiempo (...) A mis compañeros y a todo el equipo de trabajo, gracias por las experiencias, las risas y los recuerdos que me llevo", expresó.

Pero la cosa no quedó ahí nomás, porque la cantante también tuvo unas palabras para sus seguidores: "Y, sobre todo, gracias a ese público tan bonito que me acompañó, me brindó su cariño y me hizo sentir especial en cada presentación. Ustedes siempre tendrán un lugar en mi corazón".

Finalmente, Anely confesó que se marcha guardando los mejores recuerdos de toda esta etapa. "Me voy agradecida por todo lo vivido, por lo aprendido y por las personas maravillosas que conocí en este camino. Me quedo con los buenos momentos y con mucho cariño por esta etapa tan especial de mi vida", señaló.

Y así es como Anely Dávila le dice adiós a La Bella Luz, agradeciendo a todos los que la acompañó en esta etapa. Por ahora, la cantante no ha revelado sobre qué se trae entre manos ni cuáles serán sus próximos pasos.