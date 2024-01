"Le llegó el karma": Milena Zárate advirtió el fin de la relación de Melissa Paredes y Anthony Aranda

Melissa Paredes remeció a la farándula peruana al anunciar su ruptura con Anthony Aranda, quien hace varios meses le propuso matrimonio. Al respecto, diversas figuras de espectáculo lanzaron contundentes comentarios, siendo siendo Milena Zárate una de ellas.

La cantante colombiana brindó una reciente entrevista a diario 'Trome', donde fue consultada acerca de la polémica situación que atraviesa actualmente Melissa Paredes y su expareja conocido como el 'Gato Activador'.

Según comentó, esta separación no le causa ningún tipo de asombro debido a que ya lo veía venir. Además, según su opinión, la modelo buscó construir felicidad en base al sufrimiento de su expareja y padre de su hija única, Rodrigo Cuba, dejando en claro que al fin le habría llegado el "karma".

"No hay que ser adivino para saber hasta dónde iban a durar. Lo que empieza mal, termina mal. Es así. No puedes construir tu felicidad en base a la ruina y dolor de una persona. Eso es imposible y no perdura, porque llega el karma", declaró al medio.