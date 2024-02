Luigui Carbajal se solidariza con Ricky Trevitazo tras contagiarse de dengue: "Estaré pendiente de sus hijos"

Ricky Trevitazo está atravesando por un difícil momento, al ser hospitalizado por contagiarse de dengue. Esta noticia ha preocupado a sus miles de fans, como también a sus amigos y colegas del ambiente musical, entre ellos Luigui Carbajal.

Como se sabe, ambos cantantes aparecieron como retadores en el programa 'El Gran Chef Famosos x2′ y se encuentran en competencia, por ello, Carbajal se pronunció al respecto y expresó su fuerte preocupación, pues esta enfermedad puede poner en juego la vida del cantante.

En ese sentido, el artista contó que, inicialmente, pensaban que se trataba de un contagio de covid, sin embargo, luego se dieron cuenta que el ex integrante de Skándalo había contraído dengue.

Asimismo, mencionó que, por esta situación, se mantendrá al pendiente de los hijos de Ricky Trevitazo, quien se encuentra internado en un clínica de Lima.

"Me da mucha pena porque sabe que lo quiero mucho, es mi hermano. Me duele no poder estar con él ahorita. Pero estaré pendiente de sus hijos, mi esposa está con ellos y monitoreándolo desde donde está", sostuvo.