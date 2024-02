¡Lamentable! Susana Baca se encuentra internada en UCI : ¿Qué le pasó a la cantante peruana?

Una fuerte noticia ha sacudido a la música peruana en las últimas horas, y es que la cantante criolla, Susana Baca, se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Rebagliati.

Según Perú 21, médicos del centro de salud confirmaron que la cantante se encuentra internada, pero no brindaron detalles de su diagnóstico ni precisaron su estado de salud.

La cantautora peruana publicó un mensaje en sus redes sociales en el marco de las celebraciones por el Día de San Valentín, y detalló lo difícil que han sido sus últimos días por su delicado estado de salud.

"He pasado casi 40 días aislada en un hospital, no la he pasado bien, entré por una infección y todo se fue complicando en mi salud, estuve en UCI tres veces, he subido y bajado por todos los espacios del dolor y la esperanza, ha sido dura la vida en este tiempo para mí", escribió.