Ricky Trevitazo lucha por su vida tras contraer dengue: "Ya lo internaron porque no podía más"

Ricky Trevitazo, reconocido por su participación en la banda Skándalo y actual concursante en 'El gran chef: famosos', ha conquistado el corazón del público por su carisma y simpatía. Sin embargo, recientemente ha enfrentado un difícil momento de salud que lo llevó a ser hospitalizado en una clínica local debido a un cuadro infeccioso por dengue, una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos.

Síntomas y diagnóstico

El cantante Ricky Trevitazo y su esposa, Brenda Vargas, comenzaron a experimentar síntomas como mareos, fiebre y dolor muscular hace aproximadamente una semana. A pesar de esto, no buscaron atención médica de inmediato, ya que estaban enfocados en el regreso de la banda. Sin embargo, después de que la madre del artista diera positivo por dengue, decidieron investigar más a fondo.

"No pensábamos que era dengue al principio porque mi mamá se fue a hacer unos exámanes y le dijeron que solo era una infección urinaria, pero tenemos una tía que nos dijo que podía ser dengue. Mi mamá se hizo la prueba y salió positivo a dengue", reveló el hijo de Trevitazo.

Hospitalización y estado de salud

Tras varios días de reposo en casa, Ricky Trevitazo fue llevado de urgencia a un centro de salud debido a su delicado estado de salud. Su hijo compartió que su padre está experimentando un intenso dolor muscular que le impide caminar con normalidad. "Mi papá está delicado, no puede ni caminar por el dolor muscular", agregó su hijo.

Preocupación y apoyo

Amigos y colegas de Ricky Trevitazo, como Luigui Carbajal, expresaron su preocupación y tristeza ante la difícil situación que enfrenta el cantante.

Luigui Carbajal describió la situación como alarmante, destacando la importancia de estar atentos a los síntomas del dengue y la necesidad de buscar atención médica adecuada. "Me da mucha pena porque sabe que lo quiero mucho, es mi hermano. Me duele no poder estar con él ahorita, señaló en llanto.

"Estaré pendiente de sus hijos, mi esposa está con ellos y monitoreándolo desde donde está. Ricky es mi hermano, se me llenan los ojos de lágrimas. El fin de semana teníamos compromisos como orquesta, él fue así mal, se quiso hacer el fuerte y ahora está complicado. Ya lo internaron porque no podía más", agregó.

La hospitalización de Ricky Trevitazo debido al dengue ha generado preocupación y tristeza entre sus amigos, colegas y seguidores. En medio de este difícil momento, queda claro el afecto y el apoyo que recibe el cantante por parte de su comunidad artística y sus seres queridos.