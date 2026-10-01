Poder Judicial ordena arresto de Pocho Pinto, sospechoso por reclutar peruanos para enviarlos a Rusia

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar contra Pocho Pinto, de 54 años, por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. La Fiscalía Especializada de Lima Norte investiga la captación de cuatro peruanos que fueron trasladados a Rusia con engaños, hecho que causó el posterior fallecimiento del ciudadano Julio Salazar en el conflicto armado.

La intervención judicial fue dirigida por la fiscal Luisa Inés Quispe Asmat en coordinación con agentes policiales. Durante el operativo en dos inmuebles del distrito de Comas, las autoridades ordenaron el allanamiento e incautación de evidencias con la finalidad de esclarecer los actos de esta organización.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Lima Norte logró la detención preliminar judicial de Pocho Pinto, investigado por presunta trata de personas. Habría captado y trasladado a Julio Salazar y otros tres peruanos a Rusia para explotación laboral en zona de conflicto armado con Ucrania. pic.twitter.com/DdHslT4erO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 1, 2026

Falsas promesas laborales

Según la investigación fiscal, Pocho Pinto habría coordinado y financiado el traslado de las víctimas en marzo del 2026. El atraía a las personas mediante falsas ofertas laborales para desempeñarse en el resguardo de bases militares, aunque asegurando que no ingresarían a zonas de combate ni a la primera línea.

Las investigaciones señalan que la remuneración prometida era de 2300 dólares mensuales, además de un bono anual de 20 000 dólares y la opción de tramitar la nacionalidad rusa.

Para realizar el traslado, se estableció una ruta internacional que comprendió los trayectos Lima, París, Estambul, Moscú y Ufa. Para conocer más detalles sobre casos vinculados a este tipo de investigación por trata de personas, las autoridades mantienen un seguimiento continuo.

En ese contexto, la víctima Julio Salazar fue conducida a instalaciones militares donde realizó entrenamientos y fue obligada a firmar contratos en ruso sin comprender su contenido. Posteriormente, Salazar fue enviado al frente de combate y falleció en abril durante el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.

🚨🇵🇪 #Lima | 𝐏𝐍𝐏 𝐃𝐄𝐓𝐈𝐄𝐍𝐄 𝐀 𝐏𝐎𝐂𝐇𝐎, 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐑𝐄𝐂𝐋𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐔𝐀𝐍𝐎𝐒 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐋𝐀𝐃𝐀𝐃𝐎𝐒 𝐀 𝐑𝐔𝐒𝐈𝐀 🚔



En Comas, efectivos policiales detuvieron a P. W. P. P., alias Pocho, investigado por la presunta captación de peruanos mediante... pic.twitter.com/ooVd3SOTZV — Policía Nacional del Perú Oficial (@Policia_Peruana) October 1, 2026

Allanamientos en Comas e incautación de material probatorio

El operativo se realizó de manera simultánea en dos viviendas en el distrito de Comas. La diligencia fiscal contó con el apoyo de agentes de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de recabar elementos de convicción.

Durante el registro de los inmuebles, las autoridades incautaron teléfonos celulares, dispositivos USB, tarjetas de crédito, dinero en efectivo en soles y dólares, y un arma de fuego. Toda la evidencia incautada fue puesta a disposición de los peritos para evaluar su vinculación con la red de engaño.

El despliegue de las fuerzas del orden contó además con el respaldo de la organización Aerial Recovery para brindar apoyo durante la intervención.