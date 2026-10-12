Callao: monumental estatua del papa León XIV tiene un avance del 40% y estará lista en octubre

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Callao se prepara para recibir una monumental estatua en honor al papa León XIV. La obra registra un avance del 40 % y su culminación está prevista para fines de octubre, según la información difundida durante una inspección del proyecto impulsado por la Municipalidad Provincial del Callao.

El monumento tendrá una altura total de 14 metros, incluido el pedestal, y será trasladado al parque Gaelito una vez que termine su elaboración. La iniciativa busca rendir homenaje al pontífice en vísperas de su próxima visita oficial al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre.

La construcción está a cargo del escultor y artesano Rafael Gutiérrez Quispe, formado en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y con casi 20 años de experiencia en diseño y artes visuales. Junto a él, ocho trabajadores participan en la elaboración de la estructura, que representa uno de los mayores desafíos de su trayectoria profesional.

Escultor enfrenta el reto de terminar la estatua en 45 días

Gutiérrez explicó que, aunque anteriormente ha elaborado esculturas de grandes dimensiones, esta es la primera vez que trabaja en una figura de 10 metros. El tiempo disponible constituye una de las principales dificultades, debido a que una obra de estas características normalmente le tomaría alrededor de tres meses.

"He elaborado esculturas grandes, pero esta es la primera de 10 metros. El mayor reto para hacer este trabajo ha sido el tiempo. Una escultura de estas características nos llevaría aproximadamente 3 meses y tenemos 45 días para terminarla. Para mí es una alegría poder elaborar el monumento al papa. Será una anécdota para mi carrera de escultor", expresó.

Pese al desafío, el equipo continúa trabajando con el objetivo de concluir el monumento dentro del plazo previsto. Una vez terminada la obra, esta será trasladada hasta el parque Gaelito, donde se espera que se convierta en un nuevo punto de referencia para los fieles y vecinos chalacos.

Alcalde del Callao busca que el papa bendiga el monumento

Durante la inspección, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, pidió a los ciudadanos elevar oraciones por la salud del pontífice, quien, según el comunicado, tenía prevista una intervención quirúrgica en Roma por un nódulo pulmonar.

"Estando cerca a su llegada pedimos una oración a todos los chalacos y a todos los peruanos para que nuestro papa salga bien de esta operación que se va a realizar", señaló la autoridad edil.

Asimismo, Pérez indicó que existen coordinaciones para que León XIV pueda visitar el Callao y bendecir la estatua , aunque esta posibilidad todavía depende de las gestiones correspondientes con representantes de la Iglesia.

"Estamos coordinando que el papa pueda venir a bendecir la imagen, con el obispo del Callao, con todos los representantes de la iglesia para que el papa venga. Estamos seguros que así será", manifestó.

La estatua se perfila como un homenaje significativo para la comunidad chalaca, especialmente porque Robert Francis Prevost estuvo vinculado con la diócesis del Callao como administrador apostólico entre 2020 y 2021. La culminación de la obra a fines de octubre será clave para que el monumento esté preparado antes de la visita pastoral anunciada para noviembre.