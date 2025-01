Magaly Medina cree que Andrea Llosa busca imitarla: "Quiere su programa de espectáculos a como dé lugar"

27/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La tensión entre Magaly Medina y Andrea Llosa continúa generando controversia. Una vez más, la popular 'Urraca' no se guardó nada, y arremetió contra su compañera de canal por la entrevista que tendrá con Christian Cueva. La pelirroja advirtió que ella quiere imitarla, ya que estaría buscando tener su propio programa de espectáculos en su casa televisiva.

Magaly asegura que Andrea busca imitarla

En entrevista para Trome, Medina fue consultada por lo nuevo que traería consigo para 'Magaly TV La Firme'. Ella indicó que su equipo de pre-producción ya inició labores, debido a que el público quiere conocer las novedades sobre la farándula peruana. No obstante, sugirió que, desde su propio canal, estarían haciéndole la competencia.

En esa línea, le preguntaron si había visto la promoción del programa 'Andrea', y si acaso los 'urracos' habrían buscado que 'Aladino' esté en su set. En respuesta, la conductora de espectáculos dijo que Llosa quiere tener los mismos contenidos que ella produce, al punto de querer imitarla.

"Andrea ha mostrado un apetito voraz por los temas de mi programa. Le voy a enviar mis papas para que sacie su hambre de ser Magaly", mencionó en un inicio.

Estilo de 'Andrea' ya aburre, según Magaly

Por otro lado, la 'Maga' dejó entrever que su colega de canal estaría en la mira de obtener su propio espacio dedicado a la farándula. Esto se debería a que la Llosa no estaría poniendo todo de sí en su propio programa, 'Andrea'. Por ello, Magaly calificó a su formato como "desgastado", y cuestionó que su casa televisiva no apoye al que ella conduce.

"Quiere su programa de espectáculos a como de lugar y sabe que su estilo no pega, ya aburre. No le pone 'punche' a su programa. Graba en dos días toda una semana de programa, por eso nos da un formato desgastado que aburre. Lo que más lamento es la falta de apoyo del canal hacia su programa más exitoso y más comercial", sentenció.

Esta no es la primera vez que la pelirroja se refiere a la entrevista entre Andrea y Christian Cueva. El último fin de semana, anunció su retorno a la TV, compartiendo a su vez un peculiar mensaje. "(Regreso) Si es que no me siguen quitando entrevistados, aquellos cuya fórmula desgastada ya no da para más", sentenció.

