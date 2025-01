Magaly Medina ESTALLA contra 'Andrea' tras entrevista exclusiva de Christian Cueva: "Fórmula desgastada"

Magaly Medina alista su regreso a la pantalla chica. Fiel a su estilo, la conductora de espectáculos no solo dio alcances de lo que será su primer programa este 2025, sino que se refirió a la entrevista que el programa 'Andrea' le realizó a Christian Cueva. La popular 'Urraca' no se quedó callada, y lanzó una fuerte crítica contra el espacio que conduce Andrea Llosa.

A través de su cuenta oficial en Instagram. Magaly publicó una historia, en donde además de compartir un clip que anuncia su regreso a la televisión, dejó un contundente mensaje. En la descripción, la presentadora de 'Magaly TV: La Firme' dio a entender que le quitaron un entrevistado exclusivo, el cual pudo formar parte del inicio de su nueva temporada.