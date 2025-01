Christian Cueva muestra revelador CHAT sobre Pamela López y Luis Fernando Rodríguez: "¿A qué juega?"

¡Fuertes declaraciones! Christian Cueva tendrá una entrevista junto a Andrea Llosa, en donde revelará su parte de la historia en el escándalo que protagonizó con Pamela López. Además, el futbolista mostrará unas conversaciones reveladores, mismas que involucran al amigo de su aún esposa, el empresario Luis Fernando Guerrero.

En el avance del programa 'Andrea', se observa cómo el popular 'Aladino' mantiene una acalorada conversación con la presentadora. Por su parte, Llosa le recordó el episodio en el qué agredió físicamente a Pamela, mientras ambos se encontraban al interior de un ascensor.

"¡La has jalado de los pelos!", le dice Andrea, a lo que Christian le responde: "Me agarra el brazo, Andrea. Yo tuve que soltarme en algún momento". Lejos de justificarlo, la conductora de televisión lo recriminó: "Tú puedes decirme lo que te da la gana, pero yo no sé que habrá pasado en esas cuatro paredes".