Magaly Medina impacta con inesperada complicación médica en viaje a Suiza: "Horrible e inoportuno"

La reconocida conductora de televisión Magaly Medina ha sorprendido a sus seguidores al revelar una complicada situación de salud que afecta sus vacaciones en los majestuosos Alpes de Suiza.

Mientras disfrutaba de un merecido descanso antes de su regreso a la pantalla con 'Magaly TV La Firme', la periodista compartió detalles de su visita a Suiza, pero una inoportuna aparición de un orzuelo ha generado preocupación entre sus fans.

Magaly, conocida por su franqueza y transparencia, utilizó su cuenta oficial de Instagram para documentar sus experiencias en este viaje por el corazón de Europa. A pesar de haber explorado lugares turísticos como San Moritz, el lago Lungern y Grindelwald, la conductora reveló que su disfrute se ve empañado por la presencia de un orzuelo.

En una publicación reciente, la popular 'Urraca' compartió imágenes de los impresionantes paisajes suizos, pero no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre su estado de salud.

"Me ha salido un orzuelo horrible e inoportuno que no me permite... miren cómo están mis ojitos, horrible, así he venido a cenar", comentó, mostrando con sinceridad las dificultades que enfrenta.