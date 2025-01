Magaly Medina sufre INESPERADA COMPLICACIÓN en su viaje a Islandia y reclama: "¡No nos dijeron nada!"

14/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina emprendió un largo viaje con dirección a Islandia para recibir el Año Nuevo 2025. Sin embargo, la ilusión que tenía por ver las auroras boreales, típicas de dicha región, terminó siendo opacada debido a una inesperada complicación que surgió en el momento.

Magaly Medina sufre complicación en su viaje a Islandia

Desde el pasado 28 de diciembre, la conductora de 'Magaly TV, La Firme' se encuentra disfrutando de sus soñadas vacaciones en Europa junto a su esposo Alfredo Zambrano.

No obstante, su reciente paso por Islandia estuvo marcado por una complicación que terminó por volver su experiencia en una llena de incomodidad y desagrado. En el desarrollo de esta nota, te contamos qué fue lo que le pasó a la popular 'Urraca'.

Desde que llego a Islandia, Magaly no ha dejado de compartir imágenes de su travesía. Y es que su objetivo era apreciar en vivo y en directo las famosas auroras boreales. Pese a las bajas temperaturas, la pareja se mostró optimista en todo momento aunque al final todo resultó en su contra.

A través de un comentario, la periodista dio a conocer que no la está pasando nada bien, sobre todo porque el fenómeno natural no ha logrado ser avistado ni por ella ni por su esposo.

"Ay, Maga. Muy mala fecha para Islandia. Las auroras boreales son difíciles de ver en este mes y el frío horrible. Septiembre y octubre son ideales y asó poder disfrutar de los paisajes tan bellos de ese país", le comentó una usuaria, dejando en claro cuándo es la mejor temporada para presenciar las luces del norte.

En respuesta, Medina Vela indicó que no tenía idea de que enero era una fecha inadecuada para avistar auroras boreales y que mucho menos los encargados del tour les informaron sobre ello: "No sabíamos y la agencia de viajes no nos dijo nada".

¿Cuándo vuelve Magaly a la televisión?

Se espera que, al igual que el año pasado, Magaly Medina retorne a las pantallas de televisión el próximo 29 de enero, puesto que en dicha fecha se cumpliría un mes de las merecidas vacaciones que se tomó como parte de las fiestas de fin de año.

De esta manera, se pudo conocer que Magaly Medina no la está pasando nada bien en su viaje a Islandia, luego de que se enterara que no será posible ver las auroras boreales típicas de dicha región.