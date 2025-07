Anahí de Cárdenas toma drástica decisión tras recibir críticas sobre su maternidad

Anahí de Cárdenas tomó una radical decisión tras enfrentar una ola de críticas relacionadas con su maternidad. La actriz peruana habría dado este paso firme por su bienestar y el de su familia al ver cuestionamientos por no poder amamantar a su bebé.

El pasado 26 de junio, la reconocida actriz Anahí de Cárdenas se convirtió en madre por primera vez tras someterse a una cesárea de emergencia. Pese a que muchas de sus seguidoras se mostraron emocionadas con la noticia, la artista sorprendió al revelar que su experiencia de parto no fue como esperaba, pero estaba bien con ello.

Estas declaraciones causaron gran revuelo y cuestionamientos por parte de sus fanáticos; pero eso no sería todo, ya que recientemente, Anahí expresó su indignación luego de que una usuaria le recomendara dar lactancia materna, sin considerar su salud.

Según detalló, el hecho de que no dé de lactar a su bebé se debía a su pasado tratamiento contra el cáncer de mama, con el que tuvo que someterse a una doble mastectomía radical.

"Amigos, tengo una doble mastectomía radical y no tengo pezones, por lo cual no puedo dar de lactar. Pero gracias por el consejo. Ahora voy a ir a sentirme pésimo por haberme salvado de cáncer", explicó en un inicio, pero al leer más críticas 'explotó': "La verdad es que harta me tienen. He tenido cáncer. No tengo mamas. Por favor, ya no me escriban estas cosas".