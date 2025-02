¿Magaly Medina no va más en la TV? Periodista se sincera sobre el futuro de su programa

Magaly Medina retornó a las pantallas de televisión este último lunes, 3 de febrero, luego de unas merecidas vacaciones por Europa y Estados Unidos (EE.UU.). La periodista aprovechó los primeros minutos de su programa para pronunciarse respecto a su permanencia. A continuación, te revelamos si se queda o se va.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó un momento para referirse al público y a los rumores de su posible despedida del mundo de la televisión y el espectáculo.

Si bien empezó el programa entre risas, la 'Urraca' mostró un semblante serio al señalar que ni la pelea con Andrea Llosa por entrevistar a Christian Cueva ni la imitación que le hicieron en 'JB' es un fuerte motivo para que ella decida renunciar, sobre todo si ya ha firmado un contrato.

"Decían que hoy, en este programa, yo iba a renunciar en vivo porque me ha molestado la imitación de 'JB'. Claro que me ha molestado, pero ni eso ni nada es motivo para que yo renuncie cuando yo he firmado un contrato... Cuando yo digo que voy a firmar un año más, lo hago y lo hice antes de irme de vacaciones", indicó en un primer momento.