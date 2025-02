Magaly Medina no se guardó nada y arremetió contra Andrea Llosa por la entrevista que esta última le realizó a Christian Cueva el pasado 27 de enero. Durante el estreno de la nueva temporada de 'Magaly TV, La Firme', criticó el enfoque de la conversación y aseguró que esta solo sirvió para limpiar la imagen del futbolista, quien ha sido denunciado por su aún esposa, Pamela López, por agresión física y psicológica.

Durante su programa del lunes 3 de febrero, Magaly Medina se mostró implacable con Andrea Llosa, cuestionando duramente la manera en que la periodista abordó el caso de Christian Cueva.

Asimismo, la conductora de espectáculos lamentó la falta de preguntas incisivas y el tono permisivo con el que se llevó a cabo la conversación.

En su pronunciamiento, Magaly Medina también recordó que en su programa se han presentado pruebas sobre el presunto maltrato que sufrió Pamela López, sugiriendo que Andrea Llosa omitió información relevante en su entrevista.

Además, ironizó sobre la imagen pública de Llosa como defensora de la familia y los derechos de las mujeres, asegurando que su postura en esta conversación contradice su discurso habitual.

Uno de los momentos más sorprendentes del programa fue cuando Magaly Medina reveló que Christian Cueva tuvo la intención de presentarse en 'Magaly TV, La Firme', pero con ciertas condiciones.

Según explicó la conductora, el futbolista quería pactar previamente qué preguntas se le harían, algo que va en contra del estilo sin censura del espacio televisivo.

"(Christian) Cueva, por supuesto, quería venir aquí ('Magaly TV, la firme') con condiciones, pero acá con condiciones, no me vienes. Acá no me vas a decir lo que yo te voy a preguntar o no. Pero, además, aceptarle a ese hombre (Cueva) que no ha sido infiel, me parece de una ingenuidad... (por parte de Andrea Llosa)", agregó Medina.