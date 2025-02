Melissa Klug organiza lujosa fiesta por sus 41 años, pero Jesús Barco no aparece en las fotos ¿Qué pasó?

Melissa Klug recibió su cumpleaños número 41 por todo lo alto. Fiel a su estilo, la empresaria incluyó lujosos detalles en la preparación de su fiesta, donde se hicieron presentes todos sus seres queridos. No obstante, la ausencia de Jesús Barco en las fotografías difundidas llamó la atención de sus fans ¿Están peleados?

Tal parece que celebrar su cumpleaños es una de las cosas que más le gusta hacer a Melissa Klug, quien, este último 2 de febrero, no perdió la oportunidad de 'tirar la casa por la ventana' para anunciar que al fin cumplía 41 años.

Este evento se llevó a cabo en la lujosa mansión que le dejó Jefferson Farfán, y no pudo faltar una llamativa decoración, además de una enorme torta negra y todo tipo de bocaditos. El trago y la buena música también se hicieron presentes, mientras que la popular 'Blanca de Chucuito' vistió un sexy y ceñido vestido plomo con el que bailó hasta que salió el primer rayo de sol.

"Happy birthday to me 41. Gracias, Dios por todo lo que me das y también gracias por todo lo malo que me quitaste. Tus tiempos son perfectos, que hoy se cumplan todos mis deseos", escribió la empresaria en su cuenta oficial de Instagram.