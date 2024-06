Marcelo Tinelli invita a Milett al partido Perú vs. Argentina y sorprende con su respuesta: ¿Por lástima?

El viaje de Marcelo Tinelli a la Copa América sin la compañía de Milett Figueroa ha generado gran revuelo en la farándula y especialmente, porque ante los cuestionamientos, el argentino no dudó en asegurar que podría llevarla al partido de Perú vs. Argentina, a lo que la modelo tuvo una contundente respuesta.

Antes de subir a su avión rumbo a Estados Unidos, Tinelli fue entrevistado por un reportero del programa 'LAM' para consultarle sobre la molestia que los seguidores de Milett sienten al saber que "el amor de su vida" no irá con él, mientras que sí estará acompañado de su primo 'El Tirri'.

"Los peruanos están muy preocupados porque no llevas a la Copa América a Milett, es todo un tema en Perú", comentó el hombre de prensa dirigido por Ángel de Brito.

El 'Divo' argentino trató de explicar que su viaje no era por temas de diversión sino porque tenía que cubrir el evento deportivo para el canal en el que labora actualmente.

"Me lo contó anoche, en Perú están preocupados porque Milett no va a la Copa América ... pero yo voy a trabajar con 'El Tirri', con Hope, llevamos a un filmmaker, vamos a trabajar para las redes, para América, es complicado, ¿no?. No vamos a pasear", exclamó Tinelli.

Al ser nuevamente cuestionado y verse en graves aprietos, porque en ese momento estaba al lado de la modelo peruana, Tinelli decidió lanzarle la propuesta de ver juntos el partido del próximo 29 de junio entre la Selección Peruana y la 'Albiceleste'.

Al escuchar ello, el reportero argentino no dudó en preguntarle a Milett si sentía que esa invitación era "por lástima" y no que le nazca de corazón.

"No, ¿por qué lástima?, no, no, realmente, yo no tengo por qué estar viajando en cada viaje de trabajo que haga él porque honestamente creo que cada uno tiene su espacio, ¿no?... yo también tengo cosas que hacer aquí. Me encanta extrañarlo, además, cada vez que viene, si se va de viaje, claro", señaló Milett.