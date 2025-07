¿Melissa Klug espera su séptimo bebé? Pareja de Jesús Barco sorprende con su respuesta

Melissa Klug vuelve a generar revuelo en la farándula local tras soltar una inesperada frase que desencadenó las especulaciones de un posible embarazo. Todo ello tras pedir medicamento para aliviar sus aparentes náuseas antes de salir en vivo en el programa 'Ponte en la Cola'.

La popular 'Blanca de Chucuito' llegó al programa televisivo para aclarar cuál era su relación actual con el futbolista Jesús Barco, padre de su última hija, luego de que se dejara entrever una posible crisis por su viaje fuera de Lima tras fichar con un nuevo club deportivo.

Mientras que Melissa Klug explicaba que se encuentra más enamorada que nunca del 'pelotero' y que, incluso, estaba feliz de haber formado una "hermosa familia junto a él", Ricardo Rondón no pudo evitar exponer un inesperado detalle: ¡le pidió pastilla para las náuseas!

Según detalló, la madre de Samahara Lobatón se habría sentido un poco mal antes de salir ante las cámaras para la entrevista y al ser consultada sobre si su malestar se debía a que podría estar en la dulce espera de su séptimo hijo, Melissa lanzó una inesperada respuesta con una gran sonrisa.

Sin embargo, rápidamente decidió despejar los rumores aclarando que no había bebé en camino y que, por el momento, tampoco tenía planes de agrandar su familia con más hijos junto a Jesús Barco.

"No, mentira, me sentía mal de verdad. Con Cayetana estamos bien. Es una decisión. Yo ya tengo seis hijos. Nunca se dice nunca, pero por ahora no, no deseo", sentenció de forma tajante, descartando así el hecho de ser madre nuevamente.