El cantante Justin Timberlake revela que fue diagnosticado con una extraña enfermedad

A través de sus redes sociales, el cantante y actor estadounidense Justin Timberlake, reveló que fue diagnosticado con una extraña enfermedad. Tras concluir su gira musical Forget Tomorrow World Tour, manifestó que padece la enfermedad de Lyme, mal que no le impidió cumplir con sus presentaciones.

Este jueves 31 de julio, el interprete realizó una publicación en su cuenta de Instagram, la cual tiene más de 72 millones de seguidores. En él, le hizo saber a su público sobre el mal que lo ha afectado en los últimos meses y al cual calificó de "extremadamente extenuante".

"He estado luchando contra algunos problemas de salud, y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo que no digo para que ustedes se sientan mal por mí, pero para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de las escenas", señaló en las primeras líneas de su comunicado.