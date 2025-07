Pamela López 'explota' contra quienes la llaman "vaga": "¿Me yapean 280 soles? No me dan nada"

31/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López Solórzano no pudo ocultar más su molestia al ser tildada de "vaga" por sus detractores, en medio de su disputa legal con Christian Cueva. La trujillana sostuvo que ella trabaja para sacar adelante a sus hijos y "no le mandan yapes" como su aún esposo hizo con Pamela Franco.

Pamela López responde a sus detractores

¡Fuerte y claro! Pamela López decidió salir con todo en sus redes sociales y a través de un video responder a todas las personas que no dudan en calificarla de "vaga" por pedir que su aún esposo, el popular 'Aladino' cumpla con la pensión de sus tres hijos.

En primer lugar, la influencer señaló que no pueden juzgarla sin saber bien cómo vive y que no recibe ninguna manutención desde hace un año. Asimismo, no dudó en resaltar que sus niños mantienen su estándar de vida, es porque ella los saca adelante con su propio esfuerzo y trabajando arduamente.

"No entiendo por qué me dicen vaga, ¿me mantienen?, o saben cómo vivo, si yo no percibo manutención hace un año, cómo comen mis hijos. Mis hijos siguen teniendo el mismo estándar de vida, yo sigo con mis uñitas, con mi cabellito (bien arreglado), mis hijos siguen bien vestidos. A mí no me cae el dinero del cielo", señaló enérgicamente.

Seguidamente, López Solórzano miró fijamente a la cámara de su celular para manifestar que a ella no le depositan dinero como lo hacía 'Cuevita' con Pamela Franco.

Niega ser mantenida y recibir "yape"

Pamela López siguió defendiéndose recordando un momento que causó polémica en la farándula local: ¡el famoso yape de S/280 que hizo 'Aladino' a la cumbiambera el 31 de enero de 2024! Esa escena, según la influencer, fue la clave para destapar el engaño de su esposo.

En ese marco, la saliente de Paul Michael aseguró que nadie le realiza transferencias "milagrosas" como la realizada a Pamela Franco, quien actualmente es la pareja del futbolista, quien juega ahora en Ecuador para el club Emelec.

"Tienen mi número, ¿me yapean 280 soles?, cómo existe ese milagro. Saben cómo se hace para generar, para comprarle a mis hijos el uniforme, para pagar la inscripción, para comprar sus bebidas, sus loncheras, sus comidas. Yo trabajo de todo, a mí nadie me da, no me dan nada, yo veo la forma de salir adelante por el bienestar de mis hijos y el mío", sentenció.

De esta manera, Pamela López no dudó en responder en redes sociales, a quienes la llaman "vaga", asegurando que ella "trabaja de todo" por el bien de sus hijos, ya que nadie la mantiene y mucho menos le "yapean".