Melissa Klug minimiza inesperada amistad de Evelyn Vela y Pamela López: "Que hablen lo que quieran"

Melissa Klug sigue sorprendiendo y esta vez al no dudar en restar importancia a las nuevas amigas, Evelyn Vela y Pamela López. La empresaria aseguró que no le temía a que ambas puedan intercambiar información sobre ella.

Melissa Klug estuvo en el 'ojo de la tormenta' luego de que Pamela López la acusara de un presunto 'affaire' en el pasado con su entonces esposo, Christian Cueva. Incluso, la trujillana mostró chats comprometedores en 'El Valor de la Verdad' que ponía en serios aprietos a la 'Blanca de Chucuito'. Sin embargo, eso no sería todo, ya que el escándalo que rodea a la empresaria también parte por su conflicto con su examiga Evelyn Vela.

Como se recuerda Evelyn, en los últimos días sorprendió a la audiencia al revelar que posee supuestas conversaciones entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón, donde, según ella, las dos hablarían mal de su persona, e incluso, le desearían lo peor. Tras estas declaraciones, la 'Reina del Sur' fue captada en la fiesta de cumpleaños de Pamela López.

Dicha escena fue calificada por muchos como una clara muestra de respaldo de Evelyn a la exesposa de "Aladino". Ante ello, Melissa no dudó en responder a aquellos que creen que pueda temer a que ambas mujeres estén dispuestas a compartir información sobre ella y saquen a relucir sus secretos.

"(¿Tienes temor de que ellas intercambien información o que Evelyn le cuente algo tuyo a Pamela ?) No mamacita, mejor que hablen lo que quieran, que hablen lo que quieran", expresó Melissa Klug de forma tajante en un chat con la reportera de 'América Hoy'.

Pero no todo quedó ahí, ya que la pareja de Jesús Barco se animó a recordar que ella nunca ha hablado mal de Evelyn Vela en ningún programa y tampoco tiene intenciones de hacerlo, a pesar del escándalo mediático en el que se han visto envueltas en las últimas semanas.

"Nunca me he sentado a hablar de ella en ningún programa, ni contigo ni con nadie. (Pueden revisar), no es lo mío", indicó en una entrevista a 'Trome'.