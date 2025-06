Melissa Klug sobre su relación con Jesús Barco y el amor a distancia: "No es sinónimo de infidelidad"

Melissa Klug dio detalles de su relación con Jesús Barco y aseguró que, a pesar de que él vive en Nazca por temas laborales, se dan el tiempo para verse. En ese marco, aseveró que para ella, mantener un amor a distancia no es sinónimo de infidelidad.

Melissa Klug ha causado revuelo en la farándula, luego de que Pamela López la acusara de un presunto 'affaire' en el pasado con Christian Cueva y que Evelyn Vela sorprendiera a la audiencia al revelar que posee supuestos chats entre la 'Chalaca' y su hija Samahara Lobatón, donde, según ella, las dos hablarían mal de ella y le desearían lo peor.

Sin embargo, esta vez, la empresaria llegó al set de 'América Hoy' para dar a conocer detalles de su relación con el futbolista Jesús Barco, con quien tiene planes de matrimonio. Janet Barboza, conductora del magazine, aprovechó la presencia de la influencer para consultarle sobre cómo hacía con su romance ahora que su pareja vive en Nazca por temas de trabajo, ya que forma parte del equipo Santos FC de Nazca.

Melissa aseguró que no mantiene una relación a distancia, porque ambos encuentran tiempo para poder verse y compartir bonitos momentos juntos con su pequeña hija.

"No tengo una relación a distancia. Todas las semanas nos vemos. Él está en Nazca, él va y viene, yo voy y vengo... Todas las semanas no hay ningún día que no nos veamos", aseguró. La popular 'Rulitos' agregó: "Ay, qué bueno. Menos mal que Nazca está cerca."