¡Pasada de copas! Pamela López protagoniza ESCÁNDALO tras 'perder los papeles' contra reporteros en su fiesta

Pamela López vuelve a sorprender y esta vez no por su conflicto legal con Christian Cueva, sino porque se reveló el escándalo que se armó en su fiesta de cumpleaños tras 'perder los papeles' con un par de reporteros.

Pamela López celebró a lo grande su cumpleaños número 38 junto a sus amigos y en especial, a su saliente, Paul Michael, quien incluso la sorprendió con una romántica serenata en la discoteca que ambos inauguraron hace algunas semanas. La trujillana se veía emocionada y contenta con la fiesta que, incluso, se animó a responder a la prensa sobre su incursión como empresaria y sobre su conflicto con el padre de sus tres hijos.

Sin embargo, conforme pasaban las horas, la serenidad y calma de Pamela López cambió por completo. La influencer ya se encontraba con algunas copas de más, alrededor de las seis de la mañana, y según el programa 'Todo se Filtra', comenzó a hablar con dificultad y a 'explotar' contra un periodista.

La expareja de 'Aladino' rechazó seguir siendo grabada y responder a los hombres de prensa, por lo cual, les exigió retirarse del local y dejarla tranquila.

"Tú que me estás grabando a cada rato... tú también, todo bien, pero si estás en mi grupo, respeta, qué necesidad de (...) Ya me has entrevistado, o sea ya te he hablado", expresó eufórica y demostrando su incomodidad ante las cámaras de televisión.