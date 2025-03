Michelle Soifer anuncia su regreso a la CUMBIA y no descarta colaborar con Pamela Franco: "Podría ser"

Michelle Soifer sorprendió a sus fanáticos al revelar el nuevo proyecto que traerá en breve. La cantante y participante de 'Esto es Guerra' compartió un adelanto de su nueva canción, la cual marca su regreso al género musical de la cumbia. Por si fuera poco, la popular 'Michi' se refirió a la posibilidad de crear un tema con artistas del momento, como es el caso de Pamela Franco.

A través de sus redes sociales, Soifer publicó un video en donde anunció por todo lo alto su retorno a la música. En el clip, se aprecia a la intérprete de 'Bombón Asesino' leyendo un periódico, cuyo titular indica que ella regresará a la cumbia. Vestida con prendas negras, y un sombrero muy característico de las agrupaciones femeninas del género tropical, Michelle reveló que su nuevo tema se titulará 'Solterita y sin apuro'.

Ante este sorpresivo anuncio, el programa 'América Hoy' le consultó por esta nueva etapa en su carrera como artista. La ex de Erick Sabater indicó que se siente muy feliz de retornar a sus orígenes, y llenó de elogios a las artistas de cumbia que la inspiraron a ser cantante en este género.

Asimismo, le preguntaron si este regreso a la música tropical la animaría a crear canciones en colaboración con otras artistas, como por ejemplo, Pamela Franco. Con sutileza, 'Michi' expresó que, si bien nunca ha conversado con ella, la idea le resulta interesante, debido a que considera esencial que los cantantes del género se unan.

¿Con Pamela? Nunca la he tratado. La generación de ella en Alma Bella ha sido otra. No me parecería descabellado, creo que los artistas se tienen que unir y hacer música buena. ¿Por qué no? O sea, normal. Podría ser.