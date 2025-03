Pamela López revela que Christian Cueva y Pamela Franco salían cuando su bebé prematura nació

04/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La participación de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' (EVDLV) continúa generando intriga en la farándula peruana. La empresaria confesó sus más íntimos secretos en el temido sillón rojo, sobre todos los relacionados a su tormentosa relación con Christian Cueva. Incluso, ella reveló que 'Aladino' y Pamela Franco ya estaban juntos cuando ella dio a luz a su bebé de tan solo seis meses.

López se quiebra al recordar traición de Cueva con Pamela Franco

En un adelanto compartido por las cuentas oficiales del programa, se escucha como la 'reina de los marcianos' responde a las interrogantes de Beto Ortiz. El presentador de EVLDV abordó los episodios más dolorosos del matrimonio Cueva-López, en donde se incluyen algunas infidelidades con figuras del espectáculo nacional.

"¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras dabas a luz?", preguntó Ortiz, por lo que la López respondió: "Ella estaba allá, en Brasil, en mi casa de São Paulo, mientras que yo estaba dando a luz". Tales declaraciones pondrían en evidencia que el pelotero no estuvo preocupado por la situación de su hija y su esposa luego del parto, algo que Pamela López aún recuerda con pena.

Asimismo, añadió entre lágrimas que su bebé nació prematura, y que debido a esto permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por 40 días. "Todos los días iba al hospital, y siempre pasaba algo. Me iba orando y decía: 'Por favor, no me la quites', manifestó con suma tristeza la animadora de eventos.

"¿Te pidió Cueva que abortes?" fue otra de las duras preguntas que le hizo Beto. Si bien no se sabe si Pamela respondió o no a la pregunta, en otras escenas se la observa asintiendo con la cabeza, lo que confirmaría que sí llegó a interrumpir uno de sus embarazos.

Estreno este domingo 9 de marzo 🙌🏻 pic.twitter.com/YKCLtD1NjC — El Valor De La Verdad (@EVDLV_OFICIAL) March 4, 2025

Chats confirmarían infidelidad de Christian Cueva con Melissa Klug

En otro momento del adelanto, el conductor de televisión se refirió a la presunta infidelidad que el jugador del Club Cienciano habría cometido con Melissa Klug. Por su parte, Pamela López indicó que, a pesar de los intentos de Cueva por eliminar evidencias de su traición, ella logró acceder a unos chats que tenía con la 'Blanca de Chucuito'.

"El padre de mis hijos le responde una historia y le pone: 'Agárrame entonces'. Ella le responde: '¿Y no te suelto?'. Luego él agrega: 'Te adoro, mi amor. Quiero que siempre seas mía', y ella le contesta: 'Siempre'", expresó López en el sillón rojo.

Pamela López muestra chats de Christian Cueva y Melissa Klug

Este y otros secretos de Pamela López están por ser revelados el próximo domingo 9 de marzo. La empresaria no dudó en mencionar las traiciones de Christian Cueva, por lo que reveló el difícil episodio que le tocó vivir estando embarazada.