Erick Sabater llora desconsolado tras ser acusado de ser gay por su esposa: "Me faltaron el respeto"

23/08/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Erick Sabater ha estado en el centro de una tormenta mediática nuevamente. El exconcursante de 'Esto es guerra' se ha visto envuelto en una controversia personal tras ser acusado por su esposa de ser gay. Esta acusación ha desatado una serie de reacciones tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, llevando al modelo a romper en llanto durante una transmisión en vivo.

El llanto de Erick Sabater

Desde una comisaría en Estados Unidos, Erick Sabater sorprendió a sus seguidores al realizar un live en el que se mostró visiblemente afectado mientras anunciaba que denunciaría a Gitana Andújar por maltrato y calumnia.

Con la voz entrecortada, Erick Sabater afirmó: "Yo solo quería tener una familia, fui un buen hombre. Nunca maltraté a mi pareja, siempre quise lo mejor para ella. De mí abusaron, me faltaron el respeto, dudaron de mi sexualidad, me fueron infiel, se me acusó de violencia doméstica cuando nunca hice nada".

Las palabras del exchico reality reflejan su desesperación y frustración ante las acusaciones de su esposa, quien ha señalado públicamente que Erick Sabater la agredió física y psicológicamente.

Además, Erick Sabater ha enfrentado cuestionamientos sobre su identidad sexual, algo que también mencionó en su transmisión en vivo, expresando su indignación por las dudas que Gitana Andújar y otras personas han sembrado sobre él.

La confesión de Gitana Andújar

Por su parte, Gitana Andújar no ha dejado de compartir su versión de los hechos. El pasado 27 de junio, se enlazó en vivo con el programa 'Magaly TV, La Firme' desde New Jersey, Estados Unidos, para relatar el "infierno" que, según ella, vivió al lado de Erick Sabater.

Gitana Andújar sostuvo que no solo fue víctima de agresiones físicas y psicológicas, sino que también aseguró que Erick Sabater la utilizó para ocultar su verdadera identidad.

"En los momentos de familia él se sentía feliz, pero a él no le gusta lo que yo soy. Muchas personas me dijeron 'Gitana, él es gay', pero basado en la convivencia yo siento que sí, lo que pasa es que él no se acepta", comentó la empresaria.

En su conversación con Magaly Medina, Gitana Andújar reveló que conoció a Erick Sabater en un momento vulnerable de su vida, cuando necesitaba amor y compañía. Sin embargo, con el tiempo, la relación se deterioró y, según la empresaria, su expareja no cumplía con sus "deberes conyugales", lo que la llevó a cuestionar su orientación sexual.

"Los hombres que no saben lo que quieren ni están decididos utilizan víctimas, mujeres como yo para tener un estilo de vida, pero realmente no les gusta las mujeres", afirmó.

El enfrentamiento entre Erick Sabater y Gitana Andújar ha llegado a un nivel irreversible, con ambos realizando acusaciones que han atraído la atención pública. Lo que comenzó como una historia de amor se ha transformado en una serie de reproches, incluyendo la acusación de que el modelo es gay, lo que ha provocado que él se quiebre en llanto debido a las afirmaciones de su expareja.