Padre de Darinka Ramírez arremete contra Jefferson Farfán por declaraciones sobre su hija: "Nos ha pisoteado"

El caso entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán tomó un nuevo giro tras la aparición del padre de la influencer en el set de Magaly Medina. Visiblemente molesto, no dudó en arremeter contra el exfutbolista por sus declaraciones sobre su hija en 'América Hoy'.

El martes 15 de abril, Darinka Ramírez volvió a aparecer en el programa de Magaly Medina, esta vez para brindar una entrevista en vivo tras las declaraciones de Jefferson Farfán en el programa 'América Hoy'.

El exfutbolista desmintió haber tenido una relación formal con la joven influencer antes y después del nacimiento de su hija, lo que provocó sorpresa y molestias en el entorno familiar de Darinka Ramírez.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia del padre de Darinka Ramírez en el set de televisión. Visiblemente incómodo, el señor no dudó en responder a las declaraciones del exseleccionado nacional, acusándolo de no asumir la verdad de los hechos.