Darinka Ramírez revela que Farfán la comparaba con Melissa Klug: "No quería repetir patrones"

Darinka Ramírez no se guardó nada y decidió revelar que Jefferson Farfán decidió cortar todo tipo de contacto con ella por las constantes escenas de celos, ya que no quería repetir los mismos patrones de su relación con Melissa Klug.

¿Por qué Farfán no quería saber más de Darinka Ramírez?

Darinka Ramírez denunció en la comisaría de Jesús María a Jefferson Farfán el 7 de abril por presunta violencia psicológica e incluso presentó una solicitud formal ante el Poder Judicial (PJ) exigiendo una pensión alimentaria mensual de S/3,500 para su menor hija y que el exfutbolista se mantenga alejado de ella y de su hogar.

En medio esta polémica, la modelo decidió contar todo lo vivido al lado del exfutbolista en una reciente edición del programa 'Magaly TV: La Firme'. Darinka sostuvo que si bien no tenía un romance con Farfán, ambos tenían intimidad en la casa de ella, cada vez que él iba a ver a su pequeña hija.

Incluso, reveló que la aparente relación que mantuvieron se habría terminado por las constantes discusiones que tenía por temas de celos. Ello habría sido el detonante para que la 'Foquita' decidiera cortar todo tipo de comunicación y acercamiento hacia ella.

"Cuando le reclamaba, él me decía que era 'enferma' y que debía ir al psicólogo. Después de cada discusión, parecía que todo se solucionaba, pero la situación volvía a repetirse. (...) Volví a reclamarle por la intimidad que teníamos, y él me respondió que no quería repetir los mismos patrones que había tenido con Melissa", indicó, en clara referencia de que no quería volver a vivir la misma historia que con la 'Blanca de Chucuito'.

Darinka Ramírez revela que Farfán se distanció

La modelo también le reveló a Magaly Medina que luego de que Farfán decidió no mantener más comunicación con ella, le señaló que si deseaba hacerle llegar alguna información debía contactar primero a su representante.

"Fue entonces cuando me di cuenta de que algo muy profundo había cambiado entre nosotros", señaló Darinka Ramírez, alegando que el deportista nunca parecía estar dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos.

Farfán desmiente en vivo a Darinka Ramírez

Al tener conocimiento de las últimas declaraciones de la madre de su última hija, Jefferson Farfán no dudó en comunicarse con el programa 'América Hoy' y romper su silencio para desmentir en vivo a Darinka Ramírez. El exseleccionado de la 'Bicolor' negó haber mantenido un romance con la modelo y que el único trato que tiene con ella es la de padres.

"Tengo familia detrás mío, escuchando toda esta situación, todas estás patrañas, mentiras. Ya llegó a un punto que ya cansa, yo no soy de hablar ni decir cosas, pero ya llegó un punto que no permitiré. (...) Nunca tuve una relación con la señora", indicó visiblemente ofuscado e indignado por la situación en la que se ve envuelto.

Es así como una vez más, Darinka Ramírez generó polémica en la farándula local al revelar detalles inéditos de su vínculo con Jefferson Farfán y asegurar que el detonante que marcó el final de la relación era los constantes celos que llevaron al expelotero a no seguir más con ella por no querer repetir patrones como la de su ex relación con Melissa Klug.