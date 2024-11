Pamela Franco ROMPE SU SILENCIO y confiesa por qué reaccionó fríamente a beso de Christian Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva continúan dando que hablar. Esta vez, la cumbiambera se presentó en un conocido programa de streaming y sorprendió al revelar cuál fue el verdadero motivo por el que 'despreció' el efusivo beso que el deportista le robó en el escenario de una conocida discoteca en Santa Clara.

Durante la más reciente emisión del programa 'No somos TV', Pamela Franco estuvo como invitada de lujo y aprovechó en pronunciarse respecto a diversos temas relacionados a su actual pareja Christian Cueva.

Y es que luego de oficializar su relación en el escenario de una conocida discoteca en Santa Clara, los fanáticos de ambos quedaron con muchas dudas, sobre todo porque hubo un momento en que el futbolista buscó robarle un beso a la cumbiambera, causando una ligera incomodidad en su rostro al retroceder de manera fría.

Sin embargo, dejó en claro que la polémica situación no fue "armada" como muchos medios aseguraron sino que hasta ella misma se sorprendió al verlo sobre la tarima e inmediatamente ponerse a animar el show pactado para la celebración de Halloween.

"Me sorprendió. No me imaginé (...) No ha sido armado, eso es mentira (...) Estaba palteada, estaba nerviosa (...) Imagínate la situación, no subí a cualquier persona, subí a alguien de quien se ha hablado muchas cosas (...) No supe manejar la situación porque no supe como actuar, esa es la verdad", agregó.