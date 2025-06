Pamela Franco y su INESPERADA reacción a carta notarial de Pamela López por fotografiar a sus hijos

19/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Le resta importancia? Pamela Franco sorprende con su inesperada reacción en redes sociales tras conocerse que Pamela López le envió una carta notarial por fotografiar a sus hijos el último fin de semana y sin el consentimiento de la expareja de Christian Cueva.

Pamela López envía carta notarial a Pamela Franco

Pamela López causó impacto en la farándula tras enviar una carta notarial a la cumbiambera por, aparentemente, haberle sacado fotos a sus niños el sábado 14 de junio en un espacio del terminal aéreo Jorge Chávez. La trujillana le exige a Pamela Franco de abstenerse de tener actitudes similares en el futuro, ya que según detalló en entrevista con 'América Hoy', generó nerviosismo en los menores.

"Le requiero de manera expresa e inmediata abstenerse, en adelante, de tomar fotografías, grabaciones o cualquier forma de captación de imagen de mis menores hijos, así como publicar, compartir, almacenar o divulgar dichas imágenes por cualquier medio, incluyendo redes sociales, aplicaciones de mensajería, medios digitales o físicos", se lee en el documento legal.

Incluso, le advierte a la cantante chimbotana que, de no tomar en cuenta lo señalado en la carta notarial, procedería legalmente ante la Fiscalía de la Familia por presunta vulneración de los derechos de sus hijos.

Carta notarial enviada a Pamela Franco.

¿Qué dijo Pamela Franco de la carta notarial?

Tras conocerse este escándalo mediático, los seguidores de ambos personajes no tardaron en preguntarse cuál sería la reacción de Pamela Franco. Es por ello que rápidamente no tardaron en acudir a sus redes sociales, donde se pudo evidenciar algunos videos donde se le ve a la artista con una actitud serena y tranquila, pese a que la trujillana dejó entrever que procedería legalmente contra ella.

Al parecer, Franco Viera le restó importancia al tema y se lució bailando al ritmo de distintos temas musicales, entre ellas el tema 'La Peruana' de la Combinación de La Habana', así como 'Latina Foreva' de Karol G, con lo cual, deja en claro que solo está enfocada en ser feliz con su vida.

Incluso, en su cuenta de Instagram, no dudó en compartir una historia donde se la ve luciendo un traje típico de la sierra peruana y caminando por un hermoso valle verde, dejando entrever que lejos de los problemas que pueda tener con Pamela López, no deja de lado sus proyectos artísticos y profesionales.

Pese a que la pareja de 'Cuevita' no se ha pronunciado directamente sobre la carta notarial de la influencer, cabe recordar que no dudó en responder en 'América Hoy' y negar todas las acusaciones de López: "El aeropuerto es público y bueno, sinceramente uno se puede chocar con cientos de personas y eso no quiere decir nada", indicó.

De esta manera, Pamela Franco sorprende con un inesperado video en sus redes sociales en medio del nuevo escándalo en que se ha visto envuelta tras la carta notarial que le envió Pamela López por fotografiar a sus hijos sin su consentimiento.