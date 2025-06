ACTRIZ PERUANA revela insólita PROPUESTA de Christian Cueva: Quería que vaya a un 'privadito'

19/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Escándalo! Una recordada actriz peruana contó detalles de una peculiar experiencia junto a Christian Cueva. En su testimonio, reveló que, por medio de un contacto, el popular 'Aladino' le propuso asistir a un 'privadito' que estaba organizando. ¡Atenta ahí, Pamela Franco!

Actriz peruana revela propuesta de Cristhian Cueva

Durante una entrevista para 'Callao Tv', la actriz cómica Milagros Pedreschi causó revuelo tras narrar lo que pasó hace tiempo con el pelotero. Ella aseguró que conoce a Christian Cueva y Pamela López desde hace varios años, y nunca antes había hablado del asunto públicamente.

Milagros detalló que un contacto en común, amigo de López, tenía un encargo de 'Cuevita' para ella. "Esta persona dijo: 'Christian me ha dicho para que bajes'. Ojo, no estoy diciendo que Cueva lo haya hecho", sostuvo, agregando que, en un principio, le parecía una broma.

"Nunca se lo dije a Pamela porque estaba bien con su pareja (...) Pero (cuando terminaron), sí se lo conté", manifestó al respecto. Si bien no quiso decir quién fue el contacto que le avisó de la propuesta, mencionó que este es conocido como 'Soé'.

Asimismo, aseguró tener pruebas que, en caso surja algún escándalo, confirmarían sus declaraciones. "Repito, no digo que Christian lo haya hecho directamente, sino su contacto", reiteró, agregando que Pamela López sabe del tema y no tiene problemas en decirlo.

Pamela Franco habla sobre posible infidelidad de 'Cuevita'

Durante una entrevista para Día D, Pamela Franco respondió a una picante pregunta: ¿qué pasaría si Christian Cueva le fuera infiel? La cantante dejó en claro que si el amor es sincero, esta situación no tendría por qué presentarse en su relación. No obstante, si ocurre todo lo contrario, ella dejó en claro que "no rogaría".

"Yo siempre he tenido esta frase: 'La persona que te engaña y mira al costado, es porque no te quiere'. No te engañes. Estoy viviendo algo mutuo, cuando sienta que no lo es, daré un paso al costado. Siento que uno no puedo rogar y estar en un lugar donde no me amen, porque si no hay amor, no hay respeto", aseveró.

Asimismo, bromeó sobre esta posibilidad, advirtiéndole que si pensaba serle infiel, que no se demore. "Yo le he dicho ya 'Si me vas a engañar, por favor, que sea rápido, para no perder tanto tiempo'. No te demores mucho porque ni el tiempo, ni la oportunidad regresan", puntualizó.

Si bien la relación de Christian Cueva y Pamela Franco va por buen camino, una revelación en torno al futbolista podría desatar controversia. Milagros Pedreschi, recordada actriz cómica, confesó que, hace años, un contacto la invitó a un 'privadito' por encargo del 'Aladino'. Sin embargo, ella no aceptó tal propuesta.