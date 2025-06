Sofía Franco pide que no la comparen con personajes de la película ¿Y dónde están las rubias?: "No me parezco"

Sofía Franco ha hecho un pedido insólito, pues ya no quiere que en redes sociales la sigan comparando con los personajes de la famosa película "¿Y dónde están las rubias?". La presentadora de 47 años asegura que físicamente no tiene ningún parecido.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de Latina, en colaboración con la actriz, solicitó entre risas que no le vuelvan a preguntar por el film cómico. Además, aseguró que no sabe las razones por las que se ha empezado a bromear con su supuesto parecido.

"No me vuelvan a decir eso, yo no me parezco a esas chicas. No sé por qué me pusieron la 'chapa'", manifestó sin perder la sonrisa.